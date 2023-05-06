شكرا لقرائتكم خبر مهرجان العسل يفتح قنوات تسويقية للمزارعين والنحالين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير الفرع بالإنابة الدكتور أنور السالمي أن المهرجان سيتضمن العديد من الأجنحة والمعارض وركنا إرشاديا وتوعويا مصاحبا لفعاليات المهرجان طوال أيام إقامته،إضافة إلى عرض قصص نجاح النحالين ومحاضرات توعوية عن الخدمات الزراعية الذي يقدمها الفرع، مبينا أن هدف المهرجان فتح قنوات تسويقية للمزارعين والنحالين لتسويق إنتاجهم في المنطقة والمناطق الأخرى.
وثمن الدعم غير المحدود من قبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان للمزارعين واهتمامه الدائم بالمزارعين والنحالين، وكذلك توجيهات ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه ودعمهما واهتمامهما بفتح نوافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومساعدتهم في حلها وتجاوزها.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان العسل يفتح قنوات تسويقية للمزارعين والنحالين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.