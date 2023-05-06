شكرا لقرائتكم خبر تعزيز المحتوى التراثي بمؤتمر المسكوكات الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيشهد المؤتمر إقامة حلقات نقاش، وورش عمل، يشارك فيها خبراء محليون ودوليون، لمناقشة الموضوعات التي ستسهم في إبراز المؤسسات والمجموعات المهتمة بجمع المقتنيات، وتعزيز قيمة المحتوى التراثي القائم المرتبط بالمسكوكات الإسلامية.
وسيتضمن المؤتمر رحلة إثرائية متكاملة تأخذ الزائر إلى عصر سك العملات في صدر الإسلام، وسرد روائي لنشأتها؛ لتجسد الدور الذي لعبته المسكوكات الإسلامية على مر العصور بوصفها وثائق حية، وشواهد ملموسة على حضارات الأمم والشعوب، وبعدها يلتقي الزائر بالخبراء في علم المسكوكات، والمؤرخين، ورواد المتاحف الإسلامية؛ لمناقشة الإرث التاريخي الذي أسهمت المسكوكات في تشكيله بمختلف الحضارات، وأساليب الاحتفاظ بكنوزها، والقطع النادرة منها.
وكان الاهتمام بعلم المسكوكات الإسلامية قد بدأ لدى المستشرقين منذ القرن الثامن عشر الميلادي تقريبا، ومع مرور الزمن تزايد الاهتمام بهذا المجال؛ لأهميته الكبيرة في دراسة الجوانب المختلفة للحضارة الإسلامية عبر إلقاء الضوء على مناحي الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والدينية والمذهبية، والأدبية، والجغرافية، وغيرها.
أهداف المؤتمر:
- التعريف بالإرث الثقافي والتاريخي للمملكة.
- التعريف بمسكوكات النقود الإسلامية وما تحمله من جماليات.
- توفير المناخ الملائم للإبداع والإسهام في إبراز المحتوى السعودي.
- إثراء المؤسسات والمجموعات المهتمة بجمع المقتنيات.
- إقامة الشراكات لاغتنام الفرص التي يتيحها قطاع المتاحف في هذا الاتجاه.
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