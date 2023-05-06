ارتفاع نسبة السعوديات في المناصب القيادية 41%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما ارتفعت نسبة النساء في المناصب القيادية 41%، رفعت مبادرات برنامج التحول الوطني نسب مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وزادت أعداد العاملين في قطاع الأسر المنتجة والعمل الحر، مما فتح الطريق أمام عدد كبير من الأسر والأفراد لتحقيق الاستقلال المالي والمساهمة في الاقتصاد. وبحسب البرنامج، في تقريره السنوي «واقع نعيشه 2022»، فقد أسهمت إصلاحات تمكين المرأة التي شهدتها المملكة منذ إطلاق الرؤية في تحقيق قفزات نوعية انعكست على عدد من المؤشرات المحلية والعالمية، ففي مؤشر البنك الدولي كانت المملكة الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة في 2020، كما جاءت المملكة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن أفضل 3 دول تحسنا على مستوى العالم في توظيف الجنسين لعام 2022، وعلى المستوى المحلي تمثل المرأة اليوم نسبة 34.7% من إجمالي القوة العاملة السعودية، فيما تملك النساء 45% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وعلى المستوى القيادي ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية بحوالي الضعف منذ إطلاق الرؤية ووصلت إلى 41.1%. تمكين المرأة بالأرقام تسجيل9,000 قيادية في منصة قياديات 184 ألف موظفة يستفدن من برنامج وصول 14 ألف موظفة يستفدن من برنامج قرة المملكة من أفضل3 دول تحسنا في توظيف الجنسين النساء يمتلكن 45% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة 41.1 % ارتفاع في المناصب القيادية النسائية تدريب 1,700قيادية ومديرة ضمن مبادرة التدريب توظيف 100 ألف مواطنة بحلول 2025

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