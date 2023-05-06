دعم توطين الصناعات الغذائية بـ1400 كادر سعودي

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وشهدت السنوات الماضية تحولا جذريا فيما يخص سوق العمل وتنمية الكوادر السعودية، حيث أنشأت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، عددا من المعاهد التدريبية في مختلف المجالات.
ويعد المعهد الذي تأسس عام 2011، أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص، وبدعم من صندوق الموارد البشرية «هدف».
ويقدم المعهد برنامجا لمدة سنتين ونصف للعمل في مجال صناعة الغذاء، ويضم 7 تخصصات رئيسة.
وفعلت المملكة في الفترة الماضية عددا من قرارات التوطين لكثير من المهن الموجودة في سوق العمل وبالأخص عالم صناعة الغذاء، وتخرج من المعهد حتى العام الحالي 1400 كادر وطني يشارك في سوق العمل بفاعلية، وفي عدد من الشركات المحورية في منظومة صناعة الغذاء.
وعقد المعهد شراكات قوية واستراتيجية مع عدد من الشركات الكبرى وصلت إلى 12 مؤسسة.
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