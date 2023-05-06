شكرا لقرائتكم خبر اكتفاء ذاتي سعودي بنسبة 95% من فاكهة البابايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز الإنتاج السنوي لفاكهة البابايا بالمملكة 4.717 طنا، محققة بذلك اكتفاء ذاتيا منه بنسبة 95%، فيما بلغت وارداتها من البابايا 571 طنا، إلى جانب 296 طنا للصادرات و3.8 أطنان لإعادة الصادرات وفقا لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأوضح تقرير صادر من الوزارة أن موسم إنتاج فاكهة البابايا يبدأ في مايو ويستمر حتى أغسطس، حيث تعد من المحاصيل ذات الميز النسبية التي تتركز زراعتها في منطقتي الشرقية وجازان، بمحافظات (هروب، وأبوعريش، وصبيا، وضمد)، وتتميز المملكة بزراعة وإنتاج عدد من هجن البابايا؛ ومنها هجين «ريد ليدي» وهو الأكثر زراعة بمناطق المملكة، وهجين «ريد بيلا»، وهجين «تايننج»، إضافة إلى عدد من السلالات المحلية (البلدي)، والأصناف المستوردة.

وتتطلب زراعة البابايا وفقا للتقرير، إلى احتياجات بيئية ومناخية محددة، تتمثل في درجات حرارة مرتفعة بين 25 إلى 33 درجة مئوية، ومتوسط درجات رطوبة 60-70%، كما تتطلب أشجارها في الزراعات المروية معدل تساقط مطري في حدود 350-500 ملمتر سنويا، مضيفا أن نجاح زراعة البابايا يكون في ارتفاع أقل من 500 متر عن مستوى سطح البحر، حيث تبدأ الأشجار بالإثمار بعد 6 أشهر فقط من الزراعة.