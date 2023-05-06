القبض على 6 مقيمين لترويجهم الميثامفيتامين بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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