إزالة 4 مزارع ورقيات غير آمنة في مكة

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وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس ماجد الخليف أن اللجنة ترأسها صحة البيئة في وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، وتنفذ مهامها بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، حيث تأخذ عينات من الآبار والمياه التي تسقى بها المزارع وتحلل في مختبرات الشؤون الصحية، وفي حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية الآمنة تزال هذه المزارع، وهي أعمال مستمرة ودائمة طوال العام.
ويأتي ذلك في إطار حرص الجهات المعنية ذات العلاقة وأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي، ومتابعة وإزالة كل الظواهر السلبية التي تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما شددت الأمانة على أنها لن تتوانى في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
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