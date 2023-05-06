الإطاحة بمروج مخدرات بحوزته أسلحة نارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت شرطة محافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة مواطنا لترويجه الأمفيتامين والحشيش المخدر، بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص. وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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