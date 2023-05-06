ترحيل 5037 مخالفا وإحالة 16,796 لبعثاتهم الدبلوماسية

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وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات
- 11,077 مخالفا تم ضبطهم
- 5845 مخالفا لنظام الإقامة
- 4025 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 1207 مخالفين لنظام العمل
- 838 متسللا لداخل المملكة
- 27 % منهم يمنيون
- 58 % إثيوبيون
- 15 % جنسيات أخرى
- 30 متسللا لخارج المملكة
- 19 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفين
- 23,893 خضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة
- 19,940 رجلا
- 3953 امرأة
- 1929 مخالفا تمت إحالتهم لاستكمال حجوزات سفرهم
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