معالجة التشوه البصري بالشمالية

عالجت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية 9 عناصر امتداداً لمبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقضاء على مظاهر التشوه البصري كافة والحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال أبريل 2023. وأوضحت الأمانة أن الأعمال المنجزة خلال أبريل شملت إزالة 140837 مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 6239 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 73 سيارة تالفة مهملة من الشوارع والأحياء، إضافة إلى معالجة 599 حاوية من حاويات النظافة سواء بالاستبدال او إعادة الطلاء، ودهان 24585 متراً طولياً من البلدورات والخطوط الأرضية للطرق، وإزالة وتحسين 1147 من حواجز الحفريات الخرسانية، ومعالجة 9333 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات، كما عملت على صيانة 3757 عموداً وفانوس إنارة، وإصلاح 26202 متر مربع من «إنترلوك» وبلاط الأرصفة المتهالكة.



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