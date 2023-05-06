صرح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن رصد نشاط إجرامي لاستقبال وترويج المخدرات في استراحة بمحافظة المزاحمية بمنطقة الرياض، حيث تمت مداهمتها والقبض على 7 أشخاص، 3 مقيمين (مصري وسوري وبنجلاديشي) ويمنيان ومواطنان، بحوزتهم 1,266,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية. وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط تشكيل إجرامي في المزاحمية حاول تهريب أكثر من 1.3 مليون قرص إمفيتامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.