الجلاجل: دور ريادي متميز حققته السعودية في مواجهة كورونا

رفع وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على قيادتهم الحكيمة ودعمهم اللامحدود في إدارة جائحة كورونا ( كوفيد - 19 )، التي قامت على أساس صحة الإنسان أولاً وفوق كل اعتبار، وذلك تزامناً مع إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء الحالة الصحية الطارئة الخاصة بكوفيد - 19.

وأشاد بالنموذج الريادي المتميز الذي حققته السعودية في مواجهة جائحة كورونا ( كوفيد - 19 )، بفضل الله ثم بفضل توجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، وتظافر جهود كافة الجهات المعنية من القطاع العام والخاص، والدور الكبير الذي قام به أفراد المجتمع السعودي من المواطنين وكذلك المقيمين في مواجهة الجائحة من خلال تعاونهم ووعيهم والتزامهم بالاحترازات الوقائية وحرصهم على أخذ اللقاحات والجرعات التحصينية.

وأشار الجلاجل إلى أن ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من تطور كبير في كافة المجالات وفي مقدمتها الخدمات الصحية إنما هو ثمرة للرؤية الطموحة للمملكة 2030 التي تستهدف تعزيز جودة حياة المواطن في المملكة العربية السعودية، والتي يأتي برنامج تحول القطاع الصحي من أهم مرتكزاتها ويهدف إلى هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً، يقوم على صحة الفرد والمجتمع بما فيهم المواطن والمقيم والزائر، الأمر الذي ساهم في تمكين القطاع الصحي لمواجهة الجائحة عبر عدد من مبادراته ومشاريعه التي عملت على استشراف المستقبل وتحدياته كإنشاء هيئة الصحة العامة وقاية" وإنشاء المختبر الصحي الوطني والمركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية مما انعكس على التعامل الأمثل خلال مراحل الجائحة، وجعل المملكة أنموذجاً متميزاً في التعاطي مع الجائحة على المستوى الدولي.

وأوضح وزير الصحة أن المملكة قامت بالعديد من الجهود المتميزة في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19) ومنها توفير العلاج للجميع دون استثناء للمواطنين والمقيمين بما فيهم مخالفي نظام الإقامة، وكذلك رفع الطاقة الاستيعابية لكافة الخدمات الصحية، في غرف العناية المركزة والمستشفيات، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة من الأدوية واللقاحات والمختبرات والأدوات والتجهيزات في وقت قياسي، وتسخير الأنظمة التقنية لمواجهة الجائحة.

وأكد أن التقدم التقني الذي تشهده المملكة على كافة المستويات وعلى مستوى القطاع الصحي بشكل خاص انعكس بدوره في القدرة على الاستجابة الفعالة لتداعيات جائحة كورونا ( كوفيد - 19 ) من خلال حلول الصحة الرقمية والرعاية الافتراضية وتفعيل إدارة البيانات وتحليلها وإتاحة منافذ متعددة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين تسهم في تحقيق وصولها للجميع بكل يسر وسهولة، الأمر الذي مكّن المملكة من السيطرة على الجائحة في مراحلها المبكرة من خلال تفعيل الجوانب الاحترازية والوقائية وما يتعلق بها من بروتوكولات مناسبة، وهو ما مكنها من العودة بحذر إلى الحياة الطبيعية، وساهم في أن تتبوأ مراكز متقدمة عالمياً كأفضل الدول للعيش في وقت الجائحة، إضافة إلى مستوى متقدم في تصنيف الأمن الصحي وتحقيق نسب مناعة مجتمعية عالية لتصبح مثالاً يحتذى به وأنموذجاً رائداً يستفاد من تجربتها وخبراتها خلال إدارتها للجائحة.

ومن جانب آخر : أشار الجلاجل إلى الدور الريادي للمملكة على المستوى الدولي، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين رئيس قمة العشرين في ذلك الوقت لعقد جلسة طارئة لقادة دول قمة العشرين لمناقشة مبادرة المملكة لمساعدة الدول المتضررة من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وتبنى القادة المبادرة السعودية وعملت المملكة على تنفيذها، كما قامت المملكة بدعم جهود منظمة الصحة العالمية في سبيل حماية المجتمعات، مما ساعد المنظمة في أداء التزاماتها الدولية خلال الجائحة، إضافة إلى تقديم المملكة الدعم المباشر لعدد من الدول المتضررة من الجائحة وذلك بتوفير المستلزمات الوقائية والعلاجية لمواجهة الجائحة.

وقدم وزير الصحة شكره وتقديره لكافة العاملين في القطاع الصحي من الممارسين الصحيين والإداريين على جهودهم الملموسة وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني والمهني والإنساني، وأشار إلى أنهم كانوا درعاً حصيناً لحماية صحة دوت الخليج والمواطن، وخص شهداء الصحة الذين قدموا أرواحهم خلال الجائحة بدعائه أن يتغمدهم الله بواسع رحمته. وفي ختام تصريحه أكد الجلاجل أن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جعل المملكة تتمتع بمستوى عال من الجاهزية والاستعداد والتأهب للتصدي لمختلف الأزمات الصحية بشكل عام، والأوبئة والجوائح بشكل خاص بما يكفل استدامة الأمن الصحي.