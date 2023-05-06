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لقطات من خسوف الظل القمري في تبوك

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الرياض - محمد الوسيري - وثقت عدسة “وكالة الأنباء ” لقطات من خسوف شبه الظل القمري في مركز الفارعة التابع لمحافظة الوجه بمنطقة تبوك.

ونشرت “واس” عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” عدة صور لرصد خسوف شبه الظل القمري بمنطقة تبوك.

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خسوف القمر

يشار إلى أن خسوف شبه الظل القمري، تستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات و18 دقيقة وتبدأ عند غروب الشمس حيث سيدخل القمر في منطقة شبه الظل للأرض بين الساعة 18:14 إلى الساعة 22:31، ويحدث خسوف القمر عندما يكون كل من الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة في منتصف الشهر القمري مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس المنعكس من القمر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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