شكرا لقرائتكم شروط التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث استقبال طلبات التقديم للطلبة الراغبين في الابتعاث لجميع المراحل والتخصصات، وذلك في إطار زيادة فرص القبول أمام الطلاب والطالبات، وتسهيل رحلتهم للحصول على قبول جامعي من إحدى المؤسسات المعتمدة في البرنامج؛ بما يتوافق مع أوقات التقديم لجميع دول الابتعاث.

الشروط والمعايير

وجاءت شروط البرنامج على النحو التالي:

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1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون لدى المتقدم قبول من إحدى المؤسسات التعليمية المحددة وفق الشروط الخاصة بكل مسار.

4- أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة لسنة التقديم على الابتعاث وفق الشروط الخاصة بكل مسار.

5- أن يكون نمط الدراسة حسب المحدد في كل مسار.

6- أن تنطبق على البرنامج المقبول فيه الضوابط المقرة لكل مسار.

7- أن تكون الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث.

8- اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة ومنع التكدس بوزارة التعليم.

9- لا يجوز ابتعاث من هو على رأس بعثة حاليًا وبعثته مستمرة ولكن يسمح له بالتقديم.

توفير كافة المستندات

وكانت وزارة التعليم دعت الطلبة الراغبين في الابتعاث إلى زيارة موقع البرنامج؛ للتعرُّف على الشروط العامة والخاصة للابتعاث، وقائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة، والمجالات بحسب المسارات، ومن ثم التواصل مع المؤسسات التعليمية المعتمدة في دول الابتعاث للحصول على قبول جامعي في المجال والتخصص الذي يحدده الطالب، والتأكد من توفير المستندات النظامية المطلوبة، ورفع طلب القبول من خلال نظام سفير، فيما سيتم إصدار نتائج القبول خلال فترات مختلفة حسب بداية الدراسة للطلبة.