شكرا لقرائتكم CNN: السعودية تستثمر دورها في المنطقة بالدبلوماسية الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت شبكة CNN الأمريكية، إن السعودية تريد أن تكون لاعبًا أكبر في الشرق الأوسط، وتقوم بذلك بأكثر من طريق، إما بالمشاريع السياحية الضخمة، أو بتعزيز التكنولوجيا أو بخطط رؤية 2030 لكنها أيضًا باتت تتبع مؤخرًا طريق الدبلوماسية الذكية.

صانع السلام

وتابع التقرير: تعد المملكة في مهمة لتجديد صورتها العالمية وإصلاح الأسوار مع الآخرين، والجهود الدبلوماسية الأخيرة هي الأحدث في سلسلة تحركات تضع الرياض في دور صانع السلام في المنطقة.

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واستطرد تقرير الشبكة الأمريكية: المملكة تتمتع بنفوذ كافٍ لجلب الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات، ويحمل صوتها ثقلًا لدى العديد من الأطراف في المنطقة، وتريد الرياض استخدام هذا النفوذ للحد من التوترات.

-قالت آنا جاكوبس، كبيرة المحللين الخليجيين في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل: هناك سياسة خارجية جديدة تلعب هنا، تسعى المملكة إلى فرض نفسها أكثر فأكثر على المسرح الدولي من خلال الوساطة ورفع مكانتها الدبلوماسية.

الأولوية للمصالح السعودية

وأضافت أن السياسة الخارجية الجديدة للرياض أكثر استقلالية وتعطي الأولوية للمصالح السعودية.

تأتي هذه الدبلوماسية الجديدة في الوقت الذي تعطي المملكة الأولوية للنمو الاقتصادي في الداخل، الأمر الذي يتطلب تحقيق الاستقرار الإقليمي للنجاح، فالاقتصاد الذي تبلغ قيمته 1 تريليون دولار يسعى للابتعاد عن سمعته التقليدية كمنتج للنفط، ويتجه للتحول للاعب اقتصادي عالمي ومركز إقليمي رئيسي للسياحة والأعمال.