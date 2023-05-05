شكرا لقرائتكم مواطن يصطاد 15 أفعى سامة في ليلة واحدة بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو، لقطات مخيفة لمواطن قام بالعثور واصطياد عدد من الأفاعي السامة بأحد أودية منطقة جازان.

وحذر متابعات الخليج 365 خلال مقطع الفيديو من خطورة وادي الأفاعي السامة في جازان، خاصة في الليل، حيث تنتشر الأفاعي وسط الطريق العام خاصة مع هذه الأيام.

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وتمكن متابعات الخليج 365 ملتقط الفيديو من اصطياد نحو 15 أفعى سامة بأحجام مختلفة، وكلها شديدة الخطورة، وأعاد إطلاقها مجددًا في البر بعيدًا عن الطريق.