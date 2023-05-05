شكرا لقرائتكم معلم يعتدي على طالب بالضرب والركل بسيهات وتعليم الشرقية يحقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - في أول رد فعلي رسمي على اعتداء معلم على طالب بإحدى مدارس سيهات فتحت إدارة تعليم الشرقية تحقيقًا موسعًا في حادثة اعتداء معلم بقسوة على طالب بإحدى المدارس الابتدائية.

وبحسب العربية نت قال متحدث تعليم الشرقية مدير إدارة الإعلام والاتصال سعيد الباحص إن الإدارة ممثلة بلجنة متخصصة باشرت التحقيق في الواقعة لمعرفة تفاصيلها، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي في مثل هذه الحالات.

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الضرب والركل

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل يظهر اعتداء المعلم على الطالب بالركل والضرب لمعاقبته على حديثه مع أحد زملائه في الفصل بحسب ما أكده متداولو المقطع على تويتر.

إصابات متفرقة

وبحسب مصادر العربية فإن الطالب يدرس في الصف الرابع، وتعرض إلى إصابة وسحجات في الظهر، ولم يخبر والدته بما حدث، ولكنها علمت بعد انتشار القصة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن سيل رسائل الاطمئنان التي وصلتها للاطمئنان على ابنها.