شكرا لقرائتكم إطلاق 19 من غزال الريم بمحمية الملك سلمان الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 19 غزالًا من غزال الريم بمنطقة الخنفة، بحضور صاحبِ السموِّ الأمير متعب بن فهد بن فيصل، مستشار رئيس مجلس إدارة المحمية، والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن أحمد العامر، ومحافظ تيماء سعد بن نايف السديري.

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توطين الحيوانات

ويهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتيًّا، والإسهام في توازن البيئة واستدامتها.

غزال الريم

ويأتي الإطلاق ضمن إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال الريم، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته، إضافة لترسيخ المحمية كوجهة سياحية وطبيعية مستدامة تزخر بالتنوع البيئي والحيوي.