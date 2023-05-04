شكرا لقرائتكم لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا الإجلاء القادمين من السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يواصل حرس الحدود جهوده في تقديم الخدمات الإنسانية والطبية للقادمين من جمهورية السودان وتسهيل إجراءات دخولهم في ميناء جدة الإسلامي.

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ونشر حساب حرس الحدود السعودي، لقطات توثق جهوده في تقديم الخدمات الطبية والإنسانية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان، وحتى يتم مغادرتهم إلى بلدانهم.

وصول 1765 شخصًا

من جانب آخر، وصل مساء اليوم إلى مدينة جدة مواطن، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1765 شخصًا من الجنسيات التالية:

(مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنجلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، واذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتشيك، البرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا).

وقد تم نقلهم من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة (أمانة)، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 7839 شخصًا (247 مواطنًا، ونحو 7592 شخصًا ينتمون لـ 110 جنسيات).