شكرا لقرائتكم مروجو المخدرات في السعودية بقبضة المكافحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات في المملكة، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال حربها على المخدرات.

وقالت المديرية خلال مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إنه تم القبض على 4 مقيمين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وكذلك القبض على مواطن بمنطقة الجوف؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وأضافت: كما تم القبض على مقيم بمنطقة جدة؛ لترويجه 10.1 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، والقبض على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وأردفت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، ومادة الأمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

واستطردت: وتم القبض على 4 مواطنين بمنطقة عسير؛ لترويجهم مادة الأمفيتامين المخدر، وبحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية.

وأكملت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة تبوك؛ لترويجه 13.721 قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر.