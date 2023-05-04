شكرا لقرائتكم لحظة وصول السفينة السعودية أمانة إلى جدة وعلى متنها 1762 شخصًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت قناة الإخبارية، لحظة وصول السفينة السعودية أمانة إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة وعلى متنها 1762 شخصًا تم إجلاؤهم من السودان.

ووصل اليوم عبر سفينة جلالة الملك “الطائف” إلى مدينة جدة 208 أشخاص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.