المزاحمية تستضيف مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن لـ 6 محافظات

تنطلق تصفيات مسابقة أمير منطقة الرياض الثامنة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات لعام 1444، بعد غد السبت 16 شوال في مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (مبين) بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض وتضم 7 جمعيات من 6 محافظات. وذكر المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (مبين) الأستاذ عبدالله الشهراني أن هذه المسابقة تعتبر التصفية الثامنة من مسابقة امير الرياض لعام 1444، على مستوى 6 محافظات وهي : الدرعية - حريملاء - ضرماء - مرات - المزاحمية - رماح، تشكل 7 جمعيات، مشيرا أن الهدف من هذه المسابقة هو مراجعة القران وتثبيته وبث روح التنافس بين الطلاب والجمعيات، منوها أن مسابقة قسم البنين ستكون في مقر الجمعية بالمزاحمية ومسابقة قسم البنات في دار الذكر النسائية بالمحافظة.



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