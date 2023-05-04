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نيابة عن الملك سلمان.. تركي بن محمد يصل لندن للمشاركة في تتويج الملك تشارلز

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شكرا لقرائتكم نيابة عن الملك سلمان.. تركي بن محمد يصل لندن للمشاركة في تتويج الملك تشارلز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، للعاصمة البريطانية لندن، وذلك للمشاركة في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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