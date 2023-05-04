بدء التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين الأحد المقبل

على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

استفادة الآلاف

وتسهم الخدمة الإلكترونية الجديدة في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة، حيث تهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونياً دون مراجعة المدرسة، وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقاً وفقاً لظروفهم.

وتعتمد آلية عمل الخدمة الجديدة على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقاً لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.