شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية: أول رحلة للحجاج ستصل من ماليزيا غرة ذي القعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة في الخطوط الجوية السعودية عامر آل خشيل، أن أول رحلة لضيوف الرحمن ضمن رحلات الشركة ستنطلق من غرة ذي القعدة قادمة من ماليزيا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

وأضاف آل خشيل في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن آخر الرحلات ستكون في منتصف شهر المحرم وتحديدًا في 15 محرم، متجهة إلى إندونيسيا.

ملايين المقاعد

وأوضح أن الخطوط الجوية السعودية اعتمدت مؤخرًا خطتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ والتي خصصت من خلالها وعبر شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل وطيران السعودية الخاص، أكثر من مليون و200 ألف مقعد لنقل الحجاج من مختلف أنحاء العالم باستخدام ما يزيد عن 176 طائرة من أسطولها والأسطول المساند وفلاي أديل.

كما أكد أنه سيتم نقل الحجاج من أكثر 100 مطار حول العالم إلى المملكة، وسيكون هناك 6 مطارات جديدة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وعلى صعيد الطاقم البشري، أشار إلى أنه سيتشرف ملاحو مجموعة الخطوط السعودية البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف ملاح بخدمة ضيوف الرحمن أثناء الرحلات، حيث يتحدثون بـ42 لغة متنوعة.

خدمات متنوعة

وتتضمن خدمات مجموعة الخطوط السعودية المقدمة لضيوف الرحمن إصدار بطاقات صعود الطائرة لرحلتي القدوم والعودة من محطات المنشأ الدولية وكذلك للمحطات الداخلية، بالإضافة إلى تأمين ملاحين وانتداب موظفين في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يتحدثون اللغات المتنوعة للحجاج، إلى جانب الترتيب لإرسال عبوات ماء زمزم إلى العديد من الوجهات.