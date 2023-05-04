شكرا لقرائتكم وصول سفينة أمريكية على متنها 222 شخصًا إلى جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصلت سفينة أمريكية على متنها 222 من جنسيات متعددة إلى ميناء جدة الإسلامي، وفقًا لما ذكرته قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأظهر مقطع فيديو، لقطات للسفينة الأمريكية التي وصلت إلى ميناء جدة، وتحمل 222 من جنسيات متعددة من السودان.

جهود المملكة

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في استقبال مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم من السودان إلى المملكة.

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.