شكرا لقرائتكم مجلس الضمان الصحي يعلن تفاصيل طلبات مركز الصلح والتسويات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مجلس الضمان الصحي عن تلقي مركز الصلح والتسويات التابع له 16 طلبًا للصلح وإنهاء المنازعات المالية للتأمين الصحي دون اللجوء إلى الجهات القضائية، خلال الربع الأول من الموسم الجاري 2023م.

وأشار المجلس إلى إنجاز 11 طلباً من الطلبات المرفوعة بالتسوية، وذلك بعد إتمام الصلح بين الأطراف المتنازعة على مبالغ مالية تخطت حاجز الـ 500 ألف ريال، مبينًا وجود ثلاثة طلبات أخرى تحت الإجراء، للعمل على إنهائها، في الوقت الذي أسفرت فيه عملية الفحص والمعاينة عن وجود طلبين خارج اختصاص مركز الصلح والتسويات الذي يعمل كوسيط بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وشركات إدارة المطالبات ويسعى إلى تسهيل عملية المصالحة بين الأطراف وتحفيزها من خلال تقريب وجهات النظر بينها في سبيل الوصول إلى اتفاق يرضيها عبر إجراءات رقمية خاضعة للأتمتة بشكل كامل.

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تفاصيل طلبات مركز الصلح والتسويات

وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني، أن المجلس يؤدي دوره كجهة تنظيمية رائدة عالميًا تعمل على تمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة.

وبين أن مركز الصلح والتسويات في مجلس الضمان الصحي يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة لسوق التأمين الصحي لإنهاء المنازعات المالية بين شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ومقدمي الخدمة دون اللجوء للجهات القضائية مما يساعد على استمرار العلاقة التعاقدية بين الأطراف المتنازعة، موضحاً أن متوسط المدة الزمنية المستغرقة لإنهاء طلبات الصلح في الربع الأول من الموسم الجاري 2023م يقدّر بـ 12 يومًا داخل مركز الصلح والتسويات.