شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح تأثير التسجيل في التوطين على الدعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أهمية تسجيل وتحديث البيانات والإفصاح عن كامل الدخل في حال الاشتراك في التوطين أو التأمينات.

الإفصاح عن كامل الدخل

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد قال فيه “سلام عليكم أنا ينزل لي الدعم هل إذا سجلت في نظام التوطين أو السعودة يتوقف الدعم ولا يستمر؟!”.

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وأجاب برنامج حساب متابعات الخليج 365 بقوله “وعليكم السلام ، في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب متابعات الخليج 365، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحقاً سيتم صرف الدعم”.

معرفة قيمة الاستحقاق

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa .