شكرا لقرائتكم ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 215 ريالاً للجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 246.32 ريال، 65.68 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 225.79 ريال، 60.21 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 215.53 ريال، 57.47 دولار، وعيار 18 وصل إلى 184.74 ريال، 49.26 دولار.