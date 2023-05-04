شكرا لقرائتكم الشمري يتنازل عن قاتل أخيه بعد شفاعة أمير الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أثمرت شفاعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بتنازل ولي الدم حمود بن خالد بن جزاع الشمري في واقعة مقتل أخيه ممدوح بن خالد بن جزاع الشمري- رحمه الله-.

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وأكد أمير الحدود الشمالية خلال استقباله اليوم أولياء الدم: أن العفو عند المقدرة من عزائم الأمور، معربًا عن شكره لأسرة وذوي وأولياء الدم على تجاوبهم وتنازلهم، داعيًا الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، مؤكدًا عمق الترابط والتآلف والتواد بين أبناء المملكة انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة، لإرساء السلم المجتمعي، والحث على العفو، دون إخلال بأداء الحقوق لأصحابها، وفق ما نص عليه الشرع المطهر والأنظمة.