وظائف احتلها الذكاء الاصطناعي في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - تحدث الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عن الوظائف التي احتلها الذكاء الاصطناعي في المملكة.

تأثير الذكاء الاصطناعي

وأشار عبدالعزيز الحمادي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج هنا الرياض على المذاع على الإخبارية، إلى أن هناك العديد من الشركات التي استغنت عن الموظفين، والمحاسبين.

وذكر الحمادي أن تحليل القوائم المالية كان يحتاج في الماضي لعدد كبير من المحاسبين، لكن حاليًّا تشات جي بي تي يقوم بتحليل هذه القوائم المالية في ثوانٍ معدودة.

وتابع الخير التقني، هناك شركات في المملكة استغنت عن مدققين لغويين ومترجمين بسبب الاعتماد على تشات جي بي تي، وهناك شركات أخرى استغنت عن تعاقداتها مع شركات ومكاتب محاماه قانونية لتدقيق بعض القوائم القانونية، وغيرها من الوقائع التي تثبت أنه بغضون 3 أو 4 أشهر سوف يؤثر الذكاء الاصطناعي محليًّا في المملكة.