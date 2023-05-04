التصدي للاحتطاب بـ 1294 ترخيصا للفحم المستورد

واصل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مكافحة ظاهرة الاحتطاب والقضاء عليها بمنع نقل الحطب والفحم المحلي وبيعه وتخزينه، وكذلك منع استخدامهم في الأنشطة التجارية كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، عبر قيام الدوريات التابعة له بالجولات التفتيشية لضبط مخالفي نظام البيئة ولائحة الاحتطاب، إضافة إلى تجفيف أسواق بيع الحطب المحلي، وذلك للمحافظة على الغطاء النباتي.

حطب المزارع

أصدر المركز، منذ تأسيسه، 1294 ترخيصًا للمؤسسات والشركات والأفراد لاستيراد الفحم والحطب وبيعهما؛ حيث توزعت التراخيص كالآتي: 1047 ترخيصًا للمؤسسات والشركات، و222 ترخيصًا لبيع الفحم والحطب المتنقل للأفراد، إضافة إلى 25 ترخيصًا لبيع المخلفات الشجرية (حطب المزارع) في جميع مناطق المملكة.

بيع وشراء

ساعدت جهود المركز عبر إصدار تراخيص الاستيراد والبيع على ضخ كميات كبيرة من الفحم والحطب المستورد في السوق المحلية؛ تلبية للطلب المتسارع، وسَدّ احتياجاتها، الأمر الذي سهَّل حصول المواطنين والمقيمين عليه بأسعار تنافسية، فضلًا عن توفير فرص العمل للشباب السعودي بتشجيعهم على ممارسة بيع وشراء المنتجات المستوردة.

يأتي ذلك في إطار جهود المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل صندوق التنمية الزراعية عبر برنامج ضمان استيراد الحطب وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة؛ لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص الاستيراد وممارسة أعمال بيع وشراء الحطب والفحم المستورد.