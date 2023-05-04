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عودة الكلاب الضالة من بوابة خباش

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عادت ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بعدد من الأحياء، خاصة بمنطقة نجران، بعد أن سبق لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن أصدرت قرارًا بوقف تسميمها، وقدمت الجمعية للرفق بالحيوان مشروعًا وطنيًا للحلول البديلة عن القتل بالتسميم للحد من تكاثر الكلاب الضالة في المملكة، فيما أعرب أهالي الحي السكني والمخطط الزراعي بمحافظة خباش، عن مخاوفهم من انتشار مجاميع كبيرة من الكلاب الضالة بأماكن متفرقة بين المساكن والمزارع، والتي باتت تنذر بخطورة بالغة على الأطفال وكبار السن كما تهدد ماشيتهم، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة، فضلًا عن ضرورة إزالة التشوه البصري ومجاميع النفايات والمخلفات المتراكمة والحيوانات النافقة بأطراف المخطط الزراعي والتي تنذر بأمراض خطيرة مع انتشار البعوض والحشرات والروائح الكريهة.

من جهته قال مركز بلدي محافظة خباش، إنه تم الرفع بكافة مطالبات الأهالي للجهات المختصة وذات الصلة، وسيتم التعامل معها في القريب العاجل.

يقول المواطن حسن آل منصور، إن انتشار الكلاب الضالة داخل الحي السكني والمخطط الزراعي في محافظة خباش أصبح ظاهرة خطيرة تعرض المواطنين للخطر إذ باتت تتجول بالقرب من المنازل وتشكّل خطورة كبيرة على السكان خاصة الأطفال، ليصبح المخطط الزراعي والحي السكني مرتعًا لها، دون إيجاد حلول جذرية لوقف انتشارها وإبعادها عن النطاق العمراني.

وأضاف عدد من سكان الحي أن هناك غيابًا للنظافة بالمخطط الزراعي الذي أصبح مشوهًا لمنظر الحي بعد أن تحول إلى مرمى للمخلفات من قبل البعض لغياب حاويات النظافة داخل المخطط.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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