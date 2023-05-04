شكرا لقرائتكم سميح ساويرس: السعودية رقم واحد في الاستثمار بالوطن العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تصدر الملياردير المصري سميح ساويرس مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات بشأن الاستثمار في المملكة، وعن رغبته في توسيع إمبراطوريته المالية التي تعد الأكبر بالشرق الأوسط داخل المملكة.

تصريحات ساويرس

وأثار رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، وهي شركة تعمل في مجال تشييد وبناء المنتجعات السياحية، والفنادق، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها حول الاستثمار في مصر ومستقبل الاستثمار في المملكة.

وجاءت تصريحات ساويرس، في مقابلة أجراها عبر قناة العربية، حيث سُئل إن كان توقف عن الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية أو الدخول بمشروعات جديدة في ظل ضبابية سعر صرف الدولار، حيث أجاب: “اه طبعا، كيف أعرف إذا كان المشروع هذا سيكسب أو يخسر؟، في ظل عدم وجود سعر صرف عادل للدولار”.

طفرة بالاستثمار السعودي

وفيما يخص الاستثمار داخل المملكة، أكد أن الرياض تشهد ثورة استثمارية، وسوف نرى فيها أكثر من دبي”.

وتابع ساويرس: “كل شيء في السعودية أصبحت محدّثة وبعد أكثر من عام سيصبحون أكبر مكان يحدث فيه استثمار، سنشاهد طفرة غير طبيعية في تاريخ الأمة العربية كلها”.

وقال: “حاليًا أتفاوض بشأن العديد من المشاريع حيث تشهد المملكة ثورة على جميع المقاييس”.