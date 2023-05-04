شكرا لقرائتكم أكثر من نصف مليون عملية إلكترونية خلال العيد في أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” تنفيذ أكثر من 507956 عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال الخدمات المقدمة لهم من المديرية العامة للجوازات ووكالة الوزارة للأحوال المدنية والإدارة العامة للمرور في الأمن العام، دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

ونفَّذت المنصة من خلال خدمات المديرية العامة للجوازات إصدار وتجديد 12452 جواز سفر إلكتروني، وإصدار وتجديد 154842 إقامة، إضافة إلى تنفيذ 13080 عملية تمديد تأشيرة خروج وعودة، و144278 عملية إصدار تأشيرة خروج وعودة، و1578عملية نقل خدمات، و7712 طلب تقرير مقيم، و4232 إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و882 إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.

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الخدمات الخاصة

وأنجزت منصة “أبشر” فيما يتعلق بالخدمات الخاصة بالإدارة العامة للمرور في الأمن العام، 9664 عملية تجديد رخصة سير المركبة، و21555 طلب ورقة إصلاح، و27368 تجديد رخصة سياقة، و32428 إصدار طلب تفويض قيادة، و3311 عملية إسقاط مركبات تالفة ومهملة، و4352 مبايعة مركبات، و1932 عملية مراجعة لصلاحية تأمين المركبات.

ونفَّذت “أبشر” الخدمات الخاصة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بإصدار 1643 سجل أسرة، و6860 تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًّا، و25149 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و5828 مستفيدًا من خدمة بياناتي، و687 تعريفات بفرد الأسرة.

وأنجزت المنصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك 34860 طلب توصيل للوثائق بالبريد، و2263 استفسارًا عامًّا عن البصمة.

350 خدمة

يذكر أن منصة “أبشر” تقدم أكثر من 350 خدمة إلكترونية لقطاعات وزارة الداخلية وتتيح للمواطنين والمقيمين والزوار إنشاء هوياتهم الرقمية بما يتيح لهم الوصول عبر النفاذ الوطني الموحد إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ لتنفيذ خدماتهم من أي مكان وفي أي وقت عبر تسخير أحدث التقنيات المتاحة في مجال الخدمات الإلكترونية.