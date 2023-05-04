شكرا لقرائتكم غريفيث: أشكر السعودية على جهودها في إجلاء العالقين في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، عن شكره للمملكة على جهودها المبذولة في إجلاء العالقين في السودان.

وقال غريفيث في لقاء له مع قناة الإخبارية: أود أن أشكر أولًا العميد أسامة الحافظ، والمملكة العربية السعودية، على اهمامهم ورعايتهم، ومن خلال ما رأيت اليوم في بورتسودان، أود أن أشكر المملكة العربية السعودية، وأعبر عن امتناني لها، معبرًا عن سعادته بالتواصل مع المملكة هذا اليوم.

جهود المملكة

وتابع: كما نعلم أن المملكة فعالة جدًّا في محاولة حل مشكلة الإخلاء، وفض النزاع، لذلك نشكر المملكة.

وأوضح أن الهدف من زيارته إلى بورتسودان هو زيارة المنظمات الإنسانية ومحاولة معرفة كيفية توصيل المساعدات للشعب السوداني الذي يعاني من هذه الحرب، مشيرًا إلى أنه قابل منظمات غير حكومية سودانية، والتقى برؤساء وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، وكلهم أجمعوا على أنهم في حاجة للمساعدة لتوصيل المساعدات، لم يتوقفوا عن المساعدة لكن يمكنهم فعل الكثير.

واستطرد: أولًا نحن بحاجة إلى الالتزام بسلامة مرور المستلزمات الإنسانية، والعاملين كذلك من الجيشين، مردفًا أنه تحدث في ذلك مع الجنرالين وطلب منهم الاجتماع لمناقشة التزامات معينة لصالح شعبهم، والمساعدة الإنسانية.

المساعدات الإنسانية

وأكمل، النقطة الثانية أن المنظمات ستتحرك، غربًا من بوستسودان إلى الخرطوم، ومن ثم إلى القضارف، وبعدها إلى الوادي، مضيفًا: سنذهب بالقرب من المناطق الأكثر حاجة وتمت الموافقة من الطرفين بشرط واحد وهو التمويل، لذلك أنا أناشد المجتمع الدولي بتقديم المساعدة السخية للشعب السوداني المحتاج، وبغض النظر عن السلام وانتهاء الحرب فهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية فقد عانوا الكثير، وأعتقد أن لدينا الآن الفرصة لتقديم المساعدة التي يستحقونها من خلال الخدمات الإنسانية.