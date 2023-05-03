تشريعات عقود ومنازعات العمل تحت مجهر 3 جهات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناقش 3 جهات حكومية مقترحات بشأن تشريعات عقود وإصابات ومنازعات العمل، في منتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر الذي سيعقد خلال العام الحالي.

ونظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس الأول، بمقر المركز بالرياض، اللقاء التنسيقي الأول لممثلي وفد الحكومة.

ويتكون الوفد من: «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، و»وزارة العدل»، و»المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، وذلك استكمالا لورش العمل الخاصة «بمنتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر» لـ2023، تحت عنوان «التشريعات والسياسات الحكومية رؤى وتطلعات».

ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على محاور «منتدى الحوار الاجتماعي» لهذا العام، الذي يتناول بحث نظام التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بإصابات العمل، وبحث الخدمات الإجرائية الممكنة لأصحاب العمل والعمال من الاستفادة من الخدمات المقدمة, ومناقشة ودراسة برنامج توثيق العقود، وبحث التحديات المتعلقة به، مع طرح المعالجة المناسبة للتحديات، سواء في التشريع أو الآلية المتبعة في توثيق العقود.

كما يتناول مراجعة ومناقشة التشريعات المنظمة لأعمال المحاكم العمالية، من ناحية نوعية القضايا التي تعرض على المحاكم العمالية، وتوضيح اختصاصاتها المتعلقة بمنازعات وقضايا العقود ونظام العمل، ومناقشة آليات التقاضي للفصل في منازعات العقود ونظام العمل.

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