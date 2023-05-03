شكرا لقرائتكم خبر جهود المملكة الإنسانية والإغاثية تتصدر معرض البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت الإشادة بجهود المملكة الإنسانية والإغاثية وما تبذله لخدمة الإسلام والمسلمين فعاليات «معرض المصحف الشريف في مدينة ساوباولو بالبرازيل»، الذي دشنته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية لمدة 8 أيام، بجوار جامع أبي بكر الصديق بمدينة ساوباولو.

وتجول الضيوف والزوار في المعرض وشاهدوا مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وترجمة معاني آيات القرآن الكريم والتي تبلغ 77 ترجمة، كما اطلعوا على تطبيقات الكترونية كتطبيق الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد، وتطبيق الاستشهاد الصحيح، ومشاهدة زيارة الحرم النبوي الشريف عبر تقنية الواقع الافتراضي.

إشادة بجهود المملكة

وأشاد رئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البرازيلية السفير سيدني ليون هوميرون بجهود المملكة الإغاثية، وأنها من الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية في مختلف دول العالم، مبينا أنها تولي الجهود الإغاثية أهمية كبيرة وتضعها في أعلى درجات سلم أولوياتها وتبذل بسخاء جميع أنواع الدعم الذي استفادت منه جميع الدول حول العالم.

وأكد رئيس مركز التسامح العالمي الدكتور عبدالحميد متولي أن جهود المملكة في كل مكان يشهد لها القاصي والداني، خاصة في خدمة دين الإسلام، وأن هذا المعرض يقدم تعريفا مبسطا عن هذا الدين الإسلامي ،وبين أن السعودية هي مملكة الخير والسلام.

أهداف المعرض:

