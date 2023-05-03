كيف تحمي أفراد أسرتك من خطر المخدرات؟

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ووفقا لمجلس شؤون الأسرة هناك ملاحظات عدة يجب رصدها حتى لا يقع ابنك ضحية للإدمان، منها أن يصبح أكثر عدوانية، وينعزل اجتماعيا وتتغير صداقاته، ويتغيب بشكل مستمر عن عمله أو مدرسته، أو يطلب المال بشكل متزايد وغير مبرر.
ويجب الحذر من أن يكون الأب سببا في وقوع ابنه في فخ المخدرات، بسبب تقديم نفسك كقدوة سيئة (إدمانك المخدرات، وإهمالك أبنائك). ودعا المجلس إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر الاتصال على رقم البلاغات 995 التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ميول ضحية المخدرات
- يصبح أكثر عدوانية
- ينعزل اجتماعيا وتتغير صداقاته
- يتغيب بشكل مستمر عن عمله أو مدرسته
- يطلب المال بشكل متزايد وغير مبرر
لا تكن سببا في تدمير ابنك
- تقديم نفسك كقدوة سيئة
- إدمانك المخدرات
- إهمالك أبناءك
- المصدر وزارة الصحة
- المديرية العامة لمكافحة المخدرات
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