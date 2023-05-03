ابتكارات لرصد نعاس السائقين والتصدي للهجمات الالكترونية

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وسعيا إلى التعريف بدور التقنيات الحديثة في مواجهة التحديات المختلفة نظمت كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بجامعة شقراء، وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، معرض «يوم الابتكار التقني» الذي دشنه رئيس الجامعة الدكتور علي السيف بالمدينة الجامعية.
كما افتتح السيف ضمن فعاليات اليوم التقني مسابقة «التقط العلم CTF»، والتي تنظمها الكلية في مجال الأمن السيبراني لطلاب الجامعات السعودية، إذ يتنافس طلاب الجامعات بشكل فردي في محاولة لحل مجموعة من التحديات المختلفة، عبر منصة خاصة يقوم خلالها المتسابقون بالدخول لمنصة التحديات خلال أجهزتهم الخاصة.
وشملت فعاليات اليوم التقني إبراز دور الأندية الطلابية في صقل مهارات الطلاب بمختلف المجالات، وذلك عبر التشجيع والابتكار خلال النادي الطلابي. إضافة إلى عرض أبرز مشاريع التخرج لطلاب كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والتي تعد جزءا من المنهج الدراسي للطلاب لتحقيق متطلبات التخرج، إلى جانب استعراض أبحاث عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وشارك عدد من الطلاب والطالبات الخريجين بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بمشاريع التخرج.
أبرز مشاريع الطلاب
- اضطراب السائق - لكشف نعاس السائقين بكاميرا ترصد العين
- كشف السرقة الأدبية - لرصد المنسوخ من الأبحاث
- موقف السيارات الذكي
- «معين» كاميرا استشعار لتحسين حياة المكفوفين
- مشروع لرصد الهجمات الالكترونية والاستجابة لها
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