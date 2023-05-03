شكرا لقرائتكم خبر دعم برنامج جودة الحياة بـ400 ناد للهواة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد قطاع الهوايات في المملكة من القطاعات التي شهدت تحولا كبيرا منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.

ومنذ الإطلاق الرسمي لـ هاوي تضاعف عدد أندية الهوايات المسجل في البوابة الوطنية للهوايات ليتجاوز 400 نادي هواة لـ90 هواية، وتتوزع الأندية على 35 مدينة سعودية، وبلغ عدد الأعضاء المسجلين 16 ألف هاوي من الجنسين من مختلف الأعمار، وتم تسجيل 184 هواية حتى الآن، كما أقيمت أكثر من 400 فعالية للهواة ضمن البوابة.

وأطلق مركز برنامج جودة الحياة رسميا بوابة وطنية للهوايات تحت مسمى «هاوي» أكتوبر الماضي، وتمكن البوابة جميع شرائح المجتمع من التسجيل في البوابة، وتأسيس الأندية أو الانضمام إلى أندية قائمة، والحصول على التراخيص، وإقامة الفعاليات.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد البكر أن كل هواية وهاو بحاجة إلى مرافق لممارسة هوايته، وأدوات ومعدات وأجهزة، وبعض الهوايات تتطلب دورات تدريبية متقدمة أو مرافق ومعدات خاصة، ومع طموح رؤية المملكة 2030 للوصول إلى أكثر من 6 آلاف نادي هواة في المملكة بحلول 2030 فإذن القطاع سيشهد نقلات نوعية كبرى خلال السنوات القليلة القادمة تشمل جميع شرائح المجتمع الأمر الذي لمسناه بالوصل إلى نحو 150 نادي هواة و5 آلاف عضو خلال الإطلاق التجريبي لـ(هاوي) وتضاعف الرقم إلى 16 ألف هاوي وأكثر من 400 نادي هواة خلال أشهر قليلة بعد الإطلاق الرسمي للبوابة».

أندية الهواة:

