بدء التقديم على الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة السبت المقبل 16 من شوال الحالي موعدا للتسجيل في برامج الدراسات العليا (الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه) بالجامعة، ويستمر لمدة عشرة أيام. وبينت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أن التقديم سيتاح في برامج الكليات النظرية لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، فيما سيكون القبول في برامج الكليات العلمية لمرحلة الماجستير فقط. وأفادت بأنه سيتاح لطلاب المنح الدوليين «المقيمين خارج المملكة» التقديم على برامج الدراسات العليا للمرة الأولى، وذلك عبر بوابة «منحتي» المخصصة لقبول طلاب المنح، داعية كل المتقدمين إلى الاطلاع على شروط القبول الموضحة على موقع الجامعة الالكتروني.

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