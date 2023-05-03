تسجيل نصف مليون متطوع في القطاع الصحي

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وكرم وزير الصحة فهد الجلاجل أعضاء لجنة تنفيذ خطة التطوع في القطاع الصحي، نظير جهودهم في تمكين التطوع الصحي على مدى 3 أعوام.
وحققت اللجنة أرقاما قياسية في تمكينها للتطوع الصحي، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات الصحية، وذلك تزامنا مع بداية جائحة كورونا (كوفيد 19) لتمكين المتطوعين من تقديم جهودهم التطوعية.
يذكر أن لجنة تنفيذ خطة التطوع في القطاع الصحي تشكلت بأمر ملكي، برئاسة «الصحة»، وعضوية 12 جهة حكومية وأهلية، فيما تأسس مركز التطوع الصحي في الوزارة عام 2019، ويعد أحد مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية ضمن برنامج تحول القطاع الصحي، ورؤية المملكة.
أعمال لجنة خطة التطوع:
- 23,139 فرصة تطوعية عبر منصة التطوع الصحي.
- 382,730 متطوعا نفذوا الأنشطة والمبادرات
- 26,330,828 ساعة تطوعية.
- 100 وحدة تطوعية بجهات حكومية وأهلية تم تأسيسها.
- تدشين برنامج (نمو) لتدريب المتطوعين الصحيين.
- تدريب وتمكين نحو 26 ألف متطوع صحي.
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