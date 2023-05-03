ضبط مهرب خبأ قاتا داخل مركبته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان مواطنا لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص. وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995 أو عبر البريد الالكتروني gdnc.gov.sa995، أو بالأرقام 911 مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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