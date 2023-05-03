الإطاحة بـ4 مروجين للشبو في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجهم 7.165 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو عبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa، أو بالأرقام 911 مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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