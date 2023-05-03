7855 مستفيدا من دورات الهلال الأحمر

نفذت إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م نحو 185 دورة تدريبية ومحاضرات توعوية لبرنامج سفير الحياة، وبرنامج البروتوكولات العلاجية للمختصين في المجال الصحي، وبلغ مجموع المستفيدين 7855 من الجنسين.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الدورات إلى رفع استعدادات الكوادر الطبية الإسعافية والمواطنين والمقيمين، للمساهمة في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها، وذلك لتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة ناتجة عن عدم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية في الوقت المناسب من وقت حدوث الحالات الإسعافية، والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الإسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية.