وتهدف الهيئة من خلال هذه الدورات إلى رفع استعدادات الكوادر الطبية الإسعافية والمواطنين والمقيمين، للمساهمة في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها، وذلك لتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة ناتجة عن عدم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية في الوقت المناسب من وقت حدوث الحالات الإسعافية، والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الإسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية.
كانت هذه تفاصيل خبر 7855 مستفيدا
من دورات الهلال الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.