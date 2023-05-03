اخبار السعوديه

7855 مستفيدا من دورات الهلال الأحمر

0 نشر
0 تبليغ

نفذت إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م نحو 185 دورة تدريبية ومحاضرات توعوية لبرنامج سفير الحياة، وبرنامج البروتوكولات العلاجية للمختصين في المجال الصحي، وبلغ مجموع المستفيدين 7855 من الجنسين.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الدورات إلى رفع استعدادات الكوادر الطبية الإسعافية والمواطنين والمقيمين، للمساهمة في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها، وذلك لتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة ناتجة عن عدم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية في الوقت المناسب من وقت حدوث الحالات الإسعافية، والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الإسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية.


كانت هذه تفاصيل خبر 7855 مستفيدا
من دورات الهلال الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا