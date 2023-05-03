توعية في المدارس للوقاية من المخدرات

بدأت إدارات المدارس في المملكة تنفيذ برامج توعوية، للتحذير من المخدرات، وطرق الوقاية منها، تزامنا مع حملة الجهات الأمنية، مكثفة الفعاليات والبرامج والأنشطة عن خطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وطرق الوقاية منها، والإبلاغ عنها.

وتتضمن البرامج محاضرات علمية من المختصين بالشرح والتوضيح للطلاب عن آفة المخدرات، وطرق الوقاية منها، والواجب القيام به من قِبل الطالب والأسرة، وطرق التواصل مع الجهات المعنية. كذلك اختيار الأصدقاء، وتجنب أصحاب السوء والتجارب الأولية للأشياء المجهولة، وتفعيل التوجيه الوقائي بنشر التوعية والتعريف بجهود المملكة ولجان مكافحة المخدرات نحو التصدي لهذه الآفة الفتاكة على الفرد والمجتمع، والعمل من قِبل إدارات التعليم على حماية الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي من خطر المخدرات بإيجاد بيئة تعليمية مناسبة، وتعزيز القيم والأخلاق الحميدة، والسلوك الإيجابي في نفوس الطلاب، مما يسهم في تحصينهم واستغلال أوقاتهم.

إلى ذلك وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة للتوعية بخطر المخدرات بأنواعها، وبيان آثارها وأضرارها، وذلك وفق محاور: بيان خطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، وحرمتها، ووجوب التعاون مع الجهات الأمنية، ودعم جهودها بالإبلاغ عن المروجين والمهربين والمتواطئين، وحث الأسر على الانتباه لأبنائهم من آفة المخدرات باختلاف أنواعها ومسمياتها، ومنها المادة المخدرة القاتلة «الشبو».