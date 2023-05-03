170 ألف م3 مخلفات بجدة في شهر

وأوضحت الأمانة أن عمليات التطهير شلمت 84.183 كم طولي من الشوارع الرئيسية، وتنظيف 228.168 كم طولي من الشوارع الفرعية، و312 ألف متر مربع من طرق المشاة، إلى جانب غسل 986 كم طولي بالشوارع والأرصفة.
أزالت أمانة محافظة جدة 66.377 مترا مكعبا من المخلفات ذات الحجم الكبير، وإزالة 48 من الحواجز الخرسانية المخالفة، و6210 من اللوحات الإعلانية، ضمن سلسلة من الإجراءات تمثلت في فرق الكنس اليدوي، ومضاعفة عمالة الالتقاط، وزيادة ساعات العمل للمكانس الآلية، فضلًا عن تكثيف أعمال الالتقاط بالمواقع المفتوحة.
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