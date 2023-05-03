179 جولة للرقابة الصحية بالقصيم

نفَّذت صحة القصيم 179 جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك على المستشفيات والمراكز الصحية العامة والمستشفيات الخاصة والمجمعات العامة والمتخصصة والصيدليات الأهلية ومراكز الخدمات المساندة. ‏وتهدف الجولات لقياس ومراقبة الالتزام بالاجراءات واللوائح المعتمدة من وزارة الصحة.



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