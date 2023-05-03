شكرا لقرائتكم خشي من المخالفة فنزل من سيارته يعتذر لـ ساهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو موقفًا طريفًا تعرض له أحد قائدي المركبات، بعد رصد مخالفة له على أحد الطرق من قبل أجهزة الرصد الآلي ساهر.

موقف طريف

وبين مقطع الفيديو، قائد المركبة وهو يقف أمام ساهر وأخذ يبدي اعتذاره في مشهد مضحك، بينما عمد أحد المتواجدين بالقرب منه على تصويره ووصف ما حدث.

قد يهمّك أيضاً

مقيم باكستاني

ولفت متداولو المقطع إلى أن بطل هذه الواقعة الطريفة هو مقيم باكستاني ونزل من سيارته من أجل تقديم الاعتذار لجهاز ساهر؛ حتى لا يسجل المخالفة عليه.